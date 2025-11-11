Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gilmore Girls

Mit Pauken und Trompeten

sixxStaffel 1Folge 4vom 11.11.2025
Mit Pauken und Trompeten

Mit Pauken und TrompetenJetzt kostenlos streamen

Gilmore Girls

Folge 4: Mit Pauken und Trompeten

43 Min.Folge vom 11.11.2025

Während Rory an ihrer alten Schule überragend gute Noten geschrieben hatte, läuft es an der Chilton nicht ganz so glatt. Viel Lernstoff und noch mehr Druck verschaffen Rory eine Vier in der Klassenarbeit. Sie schämt sich dafür so sehr, dass sie selbst ihrer Mutter die Note verheimlicht. In der Zwischenzeit lernt Lorelai beim Elternabend den sympathischen Lehrer Max kennen ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Gilmore Girls
sixx
Gilmore Girls

Gilmore Girls

Alle 3 Staffeln und Folgen