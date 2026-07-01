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Gilmore Girls

Familie mit Handicap

WarnerStaffel 1Folge 3vom 01.07.2026
Familie mit Handicap

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Gilmore Girls

Folge 3: Familie mit Handicap

41 Min.Folge vom 01.07.2026

Großmutter Emily findet, dass man mit der Sportart Golf an der Chilton-Schule sicher nichts falsch machen kann und verdonnert ihren Mann dazu, Rory die Grundlagen des Spiels beizubringen. Die Freude hält sich sowohl bei Opa als auch bei Enkelin sehr in Grenzen. Unterdessen organisiert Lorelai im Hotel gleich zwei Hochzeiten - die zickigen Bräute gehen ihr mächtig auf den Keks.

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