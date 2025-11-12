Gilmore Girls
Folge 5: Katzenjammer
41 Min.Folge vom 12.11.2025
Lorelai hat Rorys Lehrer Max den Kopf verdreht und er bittet sie um eine Verabredung. Lorelai ist zunächst skeptisch, da sie Konsequenzen für ihre Tochter fürchtet. Unterdessen stirbt der Kater der Nachbarn und es wird eine Totenwache für das geliebte Tier organisiert. Alle Nachbarn sind versammelt und Lorelai staunt nicht schlecht, als plötzlich auch Max auftaucht.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gilmore Girls
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH