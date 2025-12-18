Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gilmore Girls

Blauäugig

sixxStaffel 3Folge 14vom 18.12.2025
Blauäugig

BlauäugigJetzt kostenlos streamen

Gilmore Girls

Folge 14: Blauäugig

43 Min.Folge vom 18.12.2025

Lorelai, Alex, Sookie und Jackson verbringen ein gemeinsames Wochenende in Manhatten. Lorelai wird währenddessen aber von Sorgen gequält: Die Chance, dass Jess bei Rory im sturmfreien Haus vorbeischaut, ist groß. Der Gedanke gefällt ihr überhaupt nicht ... Als Jess und Rory das wöchentliche Abendessen bei ihren Großeltern allerdings in einem großen Streit verlassen, sieht auf einmal alles wieder anders aus ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Gilmore Girls
sixx
Gilmore Girls

Gilmore Girls

Alle 3 Staffeln und Folgen