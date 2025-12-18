Gilmore Girls
Folge 14: Blauäugig
43 Min.Folge vom 18.12.2025
Lorelai, Alex, Sookie und Jackson verbringen ein gemeinsames Wochenende in Manhatten. Lorelai wird währenddessen aber von Sorgen gequält: Die Chance, dass Jess bei Rory im sturmfreien Haus vorbeischaut, ist groß. Der Gedanke gefällt ihr überhaupt nicht ... Als Jess und Rory das wöchentliche Abendessen bei ihren Großeltern allerdings in einem großen Streit verlassen, sieht auf einmal alles wieder anders aus ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gilmore Girls
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH