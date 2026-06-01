Gilmore Girls
Folge 17: In Schutt und Asche
43 Min.Folge vom 01.06.2026
Lorelais Hotel ist restlos ausgebucht. Als jedoch nachts dort ein Feuer ausbricht und die Gäste evakuiert werden müssen, steht sie vor einem großen Problem. Alle anderen Hotels sind ebenfalls voll belegt, so dass sich Lorelai dazu entschließt, die verzweifelten Gäste bei sich zuhause aufzunehmen. Auch die anderen Bewohner zeigen sich hilfsbereit. Rory beschäftigt indes die Wahl ihrer Hochschule.
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Gilmore Girls
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH