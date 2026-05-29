Gilmore Girls
Folge 16: Aus der Traum
43 Min.Folge vom 29.05.2026
Paris und Rory sollen gemeinsam eine Rede vor ihrer Schule halten. Paris steht der Kopf jedoch woanders, denn sie hat zum ersten Mal mit ihrem Freund Jamie geschlafen. In Rory findet sie eine Zuhörerin, doch mit Erfahrungen auf diesem Gebiet kann sie nicht dienen. Die große Rede vor der Chilton Highschool verläuft anders als geplant ...
Weitere Folgen in Staffel 3
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Gilmore Girls
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH