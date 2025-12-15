Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gilmore Girls

Staffel 3Folge 9vom 15.12.2025
40 Min.Folge vom 15.12.2025

Rory und Lorelai haben bereits einen Plan für Thanksgiving: Zuerst besuche sie die Kims, danach geht's zu Sookie und zu guter Letzt zu Luke. Emily besteht jedoch darauf, dass die beiden auch bei ihr und Richard vorbeikommen. Rory und Lorelai bleibt nichts anderes übrig, als an Thanksgiving vier Einladungen zu bewältigen.

