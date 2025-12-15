Gilmore Girls
Folge 9: Stress hoch vier
40 Min.Folge vom 15.12.2025
Rory und Lorelai haben bereits einen Plan für Thanksgiving: Zuerst besuche sie die Kims, danach geht's zu Sookie und zu guter Letzt zu Luke. Emily besteht jedoch darauf, dass die beiden auch bei ihr und Richard vorbeikommen. Rory und Lorelai bleibt nichts anderes übrig, als an Thanksgiving vier Einladungen zu bewältigen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gilmore Girls
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH