Gilmore Girls

sixxStaffel 3Folge 11vom 16.12.2025
40 Min.Folge vom 16.12.2025

Emily wird von einem ihrer ehemaligen Hausmädchen wegen unrechtmäßiger Kündigung verklagt. Daher bittet sie ihre Tochter Lorelai um Hilfe. Sie soll bestätigen, dass Emily eine gute Arbeitgeberin und Person ist. Damit hat Lorelai aber so ihre Probleme ... Derweil drängt sich Francie zwischen Paris und Rory und beendet damit vorerst deren Freundschaft. Sookie schafft es unabsichtlich ein Date mit einem alten Bekannten zu organisieren ...

