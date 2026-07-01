Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gilmore Girls

Tanzmarathon

Staffel 3Folge 7vom 01.07.2026
Tanzmarathon

TanzmarathonJetzt kostenlos streamen

Gilmore Girls

Folge 7: Tanzmarathon

42 Min.Folge vom 01.07.2026

Bei dem diesjährigen Tanzmarathon will Lorelai endlich den Pokal mit nach Hause nehmen, nachdem sie schon vier Mal von einem Nachbarn besiegt wurde. Dummerweise sagt ihr Tanzpartner die Veranstaltung ab, so dass sie Rory als seinen Nachfolger bestimmt. In der sechsten Runde fällt Dean plötzlich ein, mit Rory Schluss zu machen. Aufgelöst verlässt sie die Tanzfläche. Doch wie geht es mit Lorelai weiter?

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Gilmore Girls
Gilmore Girls

Gilmore Girls

Alle 7 Staffeln und Folgen