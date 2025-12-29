Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 4Folge 2vom 29.12.2025
41 Min.Folge vom 29.12.2025

Da Luke immer bereit ist Lorelei zu helfen, leiht er ihr seinen Truck, damit Rory problemlos in ihr Zimmer im Studentenheim ziehen kann. Das wird allerdings deutlich aufwendiger für ihn, als er es gedacht hätte. Derweil wird den beiden Gilmore-Damen bewusst, dass Rory erwachsen wird und bald ein neues Leben führen wird. Natürlich hilft Lorelai ihr dabei wo sie nur kann. Ein altbekanntes Gesicht taucht in Rorys neuer Wohnung auf und ist auch noch ihre Zimmermitbewohnerin ...

