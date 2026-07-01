Gilmore Girls
Folge 3: Partyservice
43 Min.Folge vom 01.07.2026
Sookie möchte noch mehr Geld verdienen bevor das Baby auf die Welt kommt, damit Jackson und sie genug auf der Seite haben. Daher bittet sie Lorelai um Hilfe. Sie möchte bei einer Kindergeburtstagsparty das Catering übernehmen, hat allerdings keine Ahnung, was Kinder so mögen. Derweil stattet Emily Rory vernünftig für die Uni aus, und Richard zieht einen Business-Partner in Erwägung, um nicht immer alles alleine machen zu müssen ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Gilmore Girls
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH