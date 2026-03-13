Gilmore Girls
Folge 15: Reif für die Insel
41 Min.Folge vom 13.03.2026
Logan lädt Lorelai und Luke ein, das Valentinstags-Wochenende auf dem Anwesen der Huntzbergers zu verbringen. Luke gibt sich allerdings nicht viel Mühe, sich und seiner Freundin eine schöne Auszeit zu gönnen. Er meckert an allem herum und ist ständig abgelenkt. Rory erhält am Ende des romantischen Wochenendes eine Nachricht, die sie extrem traurig macht.
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Gilmore Girls
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH