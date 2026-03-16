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Gilmore Girls

Versumpft

sixxStaffel 6Folge 16vom 16.03.2026
Versumpft

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Gilmore Girls

Folge 16: Versumpft

43 Min.Folge vom 16.03.2026

Rory verbringt den Abend vor der Hochzeit von Logans Schwester Honor mit deren Freundinnen und ein paar Gläsern Wein. Rorys Laune sinkt in den Keller, als die Mädchen anfangen, von ihren Bettgeschichten mit Logan zu berichten. Zwar spielten sich diese Affären in einer Zeit ab, in der Rory und Logan nicht zusammen waren, doch sie beschließt, aus der gemeinsamen Wohnung auszuziehen ...

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