Gilmore Girls
Folge 16: Versumpft
43 Min.Folge vom 16.03.2026
Rory verbringt den Abend vor der Hochzeit von Logans Schwester Honor mit deren Freundinnen und ein paar Gläsern Wein. Rorys Laune sinkt in den Keller, als die Mädchen anfangen, von ihren Bettgeschichten mit Logan zu berichten. Zwar spielten sich diese Affären in einer Zeit ab, in der Rory und Logan nicht zusammen waren, doch sie beschließt, aus der gemeinsamen Wohnung auszuziehen ...
Weitere Folgen in Staffel 6
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Gilmore Girls
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH