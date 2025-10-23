Gilmore Girls
Folge 21: Verpflegt nochmal
43 Min.Folge vom 23.10.2025
Logan ist nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus bei Rory in den besten Händen. Allerdings ist sie auf Logans Vater nicht gut zu sprechen - er hat sich in einem Magazin schlecht über sie geäußert. Unterdessen hat Lorelai einen neuen Job: Sie chauffiert ihre Mutter durch die Gegend, die eine Augen-OP hinter sich hat. Emily nutzt die Zeit mit ihrer Tochter, um ihr den letzten Nerv zu rauben.
Gilmore Girls
Alle 3 Staffeln und Folgen
