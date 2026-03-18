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Gilmore Girls

Rache ist süß

sixxStaffel 6Folge 18vom 18.03.2026
Rache ist süß

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Gilmore Girls

Folge 18: Rache ist süß

40 Min.Folge vom 18.03.2026

Rory fällt es sehr schwer, über Logans Affären hinwegzusehen, die er während der Trennung unterhalten hat. Bei einem Besuch in Jess' Buchladen wird ihr plötzlich klar, dass sie ihren Verflossenen immer noch liebt - doch kann sie Logan einfach hintergehen? Lorelai beobachtet mit Schrecken, wie sich die Umzugspläne ihrer Eltern nach Stars Hollow konkretisieren. Sie will ihre Eltern nun davon überzeugen, wie langweilig ihr Städtchen doch sein kann.

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