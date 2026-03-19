Gilmore Girls
Folge 19: Trinkfest
43 Min.Folge vom 19.03.2026
Lanes koreanische Großmutter besteht auf einer buddhistischen Hochzeit. Also lassen Lane und Zack sowohl die christlichen als auch die buddhistischen Zeremonien über sich ergehen, bevor es zum spaßigen Teil der Hochzeit übergeht. Lorelai erscheint in Begleitung von Christopher auf dem Fest und übertreibt es gehörig mit dem Tequila.
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Gilmore Girls
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie, Romanze
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH