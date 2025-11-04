Gilmore Girls
Folge 16: Schiff Ahoi!
41 Min.Folge vom 04.11.2025
Lane und ihre Mutter werden sich beim Thema Kindererziehung nicht einig und geraten in einen heftigen Streit. Lorelai, die indes die Baby-Party für Lane organisiert, mischt sich schlichtend ein. Unterdessen wird Lorelai zu einem Bewerbungsgespräch nach New York eingeladen. Bei ihrer Rückkehr erzählt ihr Logan, wie schlecht es um seine Firma steht. Er will dem Chaos entfliehen und mit seinen Jungs in Las Vegas feiern als gäbe es keinen Morgen.
Weitere Folgen in Staffel 7
Gilmore Girls
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH