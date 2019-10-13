Zum Inhalt springenBarrierefrei
Goldrausch: Dave Turin's Lost Mine

Anfängerfehler

DMAX Folge vom 13.10.2019
Anfängerfehler

Goldrausch: Dave Turin's Lost Mine

Folge vom 13.10.2019: Anfängerfehler

44 Min. Folge vom 13.10.2019 Ab 12

Die Entscheidung ist gefallen: Dave Turin und sein Team werden ihr Glück am Lynx Creek versuchen. Dort wurde 1853 Gold entdeckt. Präsident Lincoln sandte damals Truppen in die Region, um den kostbaren Schatz zu heben. Und bis in die 1940er-Jahre wurde auf dem Areal Edelmetall im Wert von 20 Millionen Dollar abgebaut. Aber dann kam der Zweite Weltkrieg und die Arbeiter mussten im Pazifik und in Europa ihren Militärdienst ableisten. Seither liegen die Minen brach. Mit modernem Equipment dürfte auf dem geschichtsträchtigen Schürfgrund noch einiges zu holen sein.

