Goldrausch: Dave Turin's Lost Mine

Detektivarbeit

DMAX
Folge vom 20.10.2019
Detektivarbeit

DetektivarbeitJetzt kostenlos streamen

Goldrausch: Dave Turin's Lost Mine

Folge vom 20.10.2019: Detektivarbeit

44 Min.
Ab 6

Ist die Waschanlage defekt oder schürfen die Abenteurer an der falschen Stelle? Bis dato hat sich die Plackerei am Lynx Creek für Dave Turin und seine Gefährten nicht ausgezahlt. Im Gegenteil: Wenn die Männer in den nächsten Wochen nicht wesentlich mehr Edelmetall zutage fördern, droht ihnen der finanzielle Ruin. Deshalb betreibt das Team in Arizona Ursachenforschung. Maschinenführer Casey Morgan untersucht das Equipment und Dave Turin entnimmt weitere Bodenproben. Denn der kostbare Schatz könnte in einer anderen Erdschicht versteckt sein.

