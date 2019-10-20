Goldrausch: Dave Turin's Lost Mine
Folge vom 20.10.2019: Detektivarbeit
44 Min.Folge vom 20.10.2019Ab 6
Ist die Waschanlage defekt oder schürfen die Abenteurer an der falschen Stelle? Bis dato hat sich die Plackerei am Lynx Creek für Dave Turin und seine Gefährten nicht ausgezahlt. Im Gegenteil: Wenn die Männer in den nächsten Wochen nicht wesentlich mehr Edelmetall zutage fördern, droht ihnen der finanzielle Ruin. Deshalb betreibt das Team in Arizona Ursachenforschung. Maschinenführer Casey Morgan untersucht das Equipment und Dave Turin entnimmt weitere Bodenproben. Denn der kostbare Schatz könnte in einer anderen Erdschicht versteckt sein.
