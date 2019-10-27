Goldrausch: Dave Turin's Lost Mine
Folge vom 27.10.2019: Letzte Chance
45 Min.Folge vom 27.10.2019Ab 6
Der Standortwechsel zahlt sich aus: In den letzten drei Tagen konnten Dave Turin und seine Gefährten auf einem Dredge-Friedhof am Lynx Creek rund 27 Unzen einheimsen. Zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts wurde dort bei der Schatzsuche ein Schwimm-Bagger eingesetzt - und die Ressourcen scheinen noch nicht erschöpft zu sein. Die stattliche Ausbeute setzt bei den Männern neue Kräfte frei. Aber dann streikt plötzlich die Waschanlage des Teams. Die Reparaturen nehmen wertvolle Zeit in Anspruch. Erreichen die Abenteurer trotzdem ihr angestrebtes Saisonziel?
Genre:Reality, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
