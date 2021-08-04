Saisonstart mit HindernissenJetzt kostenlos streamen
Goldrausch: Dave Turin's Lost Mine
Folge vom 04.08.2021: Saisonstart mit Hindernissen
44 Min.Folge vom 04.08.2021Ab 12
Dave Turin und seine Mitstreiter haben in Colorado ein vielversprechendes Stück Land entdeckt. Die Schatzsucher setzen große Hoffnungen in den Grund und Boden. Der neue Claim des Teams befindet sich 3000 Meter über dem Meeresspiegel im Leadville Mining District. Bevor die Truppe dort Gold schürfen kann, müssen die Männer ein Fundament für ihre neue Waschanlage anlegen. Das 15 Tonnen schwere Monstrum bewegt sich auf Ketten vorwärts. „Dozer Dave“ hat all seine Ersparnisse in die Maschine investiert. Mit der „Kakerlake“ soll in dieser Saison der Durchbruch gelingen.
Genre:Reality, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.