Goldrausch: Dave Turin's Lost Mine
Folge vom 18.08.2021: Team ohne Führung
44 Min.Folge vom 18.08.2021Ab 12
Die Nachricht vom Tod seines Vaters hat Dave Turin schwer getroffen. Der Schatzsucher ist abgereist, um seinen Dad zu beerdigen. Während seiner Abwesenheit übernimmt Jason Sanchez die Leitung des Teams. Die Männer stehen im US-Bundesstaat Colorado enorm unter Druck. Um ihrem Boss den Rücken freizuhalten, müssen sie am Box Creek in einer Woche 50 Unzen Gold ans Tageslicht befördern. Dieses Pensum ist nur zu schaffen, wenn alle an einem Strang ziehen. Und Jason Sanchez muss bei der Jagd nach dem kostbaren Edelmetall die richtigen Entscheidungen treffen.
Genre:Reality, Abenteuer
12
