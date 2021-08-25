Goldrausch: Dave Turin's Lost Mine
Folge vom 25.08.2021: Jasons Bewährungsprobe
44 Min.Folge vom 25.08.2021Ab 6
Den „Bank-Abschnitt“ am Box Creek haben die Schatzsucher komplett leer geräumt. Dem Team geht in Colorado das Schürfmaterial aus. Die Truppe muss mit ihren tonnenschweren Maschinen an einen anderen Spot umziehen. Vorarbeiter Jason Sanchez versucht auf dem Claim, den Verlauf der ertragreichen Goldader nachzuvollziehen. Wenn er mit seinen Prognosen falschliegt, droht den Männern ein böses Fiasko. Auf seinen Schultern lastet eine große Verantwortung. Aber es hilft nichts: Jason muss eine Entscheidung treffen. Ist der Glücksritter diesem Druck gewachsen?
