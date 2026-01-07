Goldrausch: Einsatz für Freddy Dodge
Folge vom 07.01.2026: Die Briscoe-Mine
44 Min.Folge vom 07.01.2026
Für Charlie und Sheri Briscoe steht im Nordosten von Oregon viel auf dem Spiel. Das Duo hat in seinen knapp fünf Hektar großen Claim viel Geld investiert. Sheri unterstützt ihren Mann tatkräftig bei der Arbeit. Sie fährt Muldenkipper und kümmert sich um die Organisation. Trotzdem stapeln sich im Sumpter Valley die Rechnungen. Die Einnahmen stehen in keinem angemessenen Verhältnis zu den Ausgaben, denn die Anlage des Paares arbeitet nicht effizient. Beim Waschen geht wertvolles Gold verloren. Finden Freddy Dodge und Juan Ibarra weitere Fehlerquellen?
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.