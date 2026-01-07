Goldrausch: Einsatz für Freddy Dodge
Folge vom 07.01.2026: Frauenpower
44 Min.Folge vom 07.01.2026
Jamey D'Anna arbeitete 20 Jahre als Friseurin. Doch die Lockdowns während der Corona-Pandemie zwangen sie, ihren Salon aufzugeben und einen Neuanfang zu starten. Jamey stieg gemeinsam mit ihrer Freundin Christine Crnek ins Goldgräbergeschäft ein. Die erste Schürfsaison in Arizona verlief erfolgreich. Aber die extremen Bedingungen in der Wüste bringen besondere Herausforderungen mit sich. Mittlerweile lässt die Ausbeute in der „Chicks with Picks“-Mine sehr zu wünschen übrig. Bringen Freddy Dodge und Juan Ibarra das Frauen-Duo zurück in die Erfolgsspur?
