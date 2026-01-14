Goldrausch: Einsatz für Freddy Dodge
Folge vom 14.01.2026: Große Träume
88 Min.Folge vom 14.01.2026
Levi Buttrey und Kory Loveland sind ein gutes Team. Aber das Terrain, auf dem die Männer Gold schürfen, stellt sie vor Probleme. Die zwei Hektar große Mine im US-Bundesstaat Washington erstreckt sich über drei Ebenen auf einem Berghang mit 50 Grad Steigung. Lange Wege und schwere Handarbeit: Es ist kein Wunder, dass der Betrieb keinen Gewinn abwirft. Die Schatzsucher verarbeiten zu wenig Material. Können Freddy Dodge und Juan Ibarra mit ihrem Know-how und modernen technischen Geräten die Arbeitsabläufe effizienter gestalten und den Durchsatz erhöhen?
