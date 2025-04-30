Goldrausch in Alaska
Folge vom 30.04.2025: Mike gegen Mike
45 Min.Folge vom 30.04.2025Ab 6
Parker Schnabels Mitarbeiter heben am Dominion Creek einen tiefen Graben aus, der das Wasser aus der Waschanlage und das Schmelzwasser aufnehmen soll. Aber dann macht plötzlich der Bagger schlapp. Der Minenboss blättert für neue Einspritzdüsen einen fünfstelligen Betrag auf den Tisch. Und Tony Beets nimmt sich eine Auszeit. Der „König des Klondike“ reist mit seiner Frau Minnie für eine Woche nach Schweden. In dieser Zeit sollen seine Kinder den Betrieb am Laufen halten. Doch Tony Beets' Sohn und „Cousin Mike“ sind beim Schürfen nicht immer einer Meinung.
