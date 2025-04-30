Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Goldrausch in Alaska

Jackpot für Rick

DMAXFolge vom 30.04.2025
Jackpot für Rick

Jackpot für RickJetzt kostenlos streamen

Goldrausch in Alaska

Folge vom 30.04.2025: Jackpot für Rick

44 Min.Folge vom 30.04.2025Ab 6

Rick Ness hat die falsche Pumpe bestellt. Dieser Fehler zwingt die Goldgräber zum Umdenken. Jetzt muss eine alte Maschine „Monster Red“ mit ausreichend Wasser versorgen, die eigentlich an anderer Stelle gebraucht wird. Doch zum Lamentieren bleibt keine Zeit. Gelingt der Truppe am Duncan Creek endlich der Durchbruch? Tony Beets' Neffe Mike versetzt derweil am Indian River eine 45 Tonnen schwere Waschanlage. Denn kurze Transportwege sparen Zeit und Geld. Doch strömender Regen und schlammiger Untergrund machen die Aktion zu einem gewagten Unterfangen.

Alle verfügbaren Folgen