Goldrausch: Macherey & Söhne
Folge vom 17.12.2025: Vollgas!
45 Min.Folge vom 17.12.2025Ab 12
Fieses Wetter und technische Pannen: Andreas, Benni und ihr australischer Freund Andrew trotzen in Kanada tapfer allen Widrigkeiten. Ein Geländefahrzeug macht sich selbstständig und im Schatzsucher-Camp ist es nass und kalt. Die Zelte drohen, bei Dauerregen im Schlamm zu versinken. Trotzdem lassen sich die Abenteurer nicht entmutigen, denn Gold findet man nicht auf der heimischen Couch. Als der steinharte Permafrostboden den Bagger außer Betrieb setzt, ergibt sich für das Trio aber ein ernsthaftes Problem. Die Männer haben die Wahl: aufgeben oder improvisieren.
Genre:Abenteuer, Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
