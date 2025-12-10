Goldrausch: Macherey & Söhne
Folge vom 10.12.2025: Eine Nummer zu groß?
45 Min.Folge vom 10.12.2025Ab 12
Andreas, Benni und Andrew suchen in Kanada nach Edelmetall. Das Trio wird am Big Creek von einem erfahrenen Goldgräber unterstützt. Tim kennt sich in der Region gut aus und weiht die Männer in seine Geheimnisse ein. Andreas träumt von einer eigenen Mine, die er erfolgreich mit seinen Söhnen betreiben will. Aber sind die Machereys dieser Herausforderung gewachsen? In dem Geschäft gilt es, viele Hürden zu überwinden. An Willen und Tatkraft mangelt es definitiv nicht. Der deutsche Abenteurer folgt dem Prinzip: Was andere schaffen, kann ich auch erreichen.
Genre:Abenteuer, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.