Goldrausch: White Water Alaska
Folge vom 30.09.2025: Die letzte Chance
Erfolg auf der Zielgeraden? Da sich die Goldsaison am Nugget Creek mit großen Schritten dem Ende nähert, mobilisieren Dustin Hurt und sein Team noch einmal die letzten Kraftreserven, um das Ruder herumzureißen. Schließlich geht es in den nächsten 6 Tagen um alles oder nichts. Sollte es den Goldsuchenden nicht gelingen, auf den letzten Metern vor dem Wintereinbruch den Jackpot zu knacken, steht Dustins Zukunft als Goldsucher auf dem Spiel. Nach 14 Jahren im Geschäft wäre der Unternehmer bankrott und gezwungen, seinen Claim zu verkaufen! Zwar stößt Danielle auf ein schönes Nugget im Wert von 10.000 Dollar, aber das reicht gerade einmal, um die Spritkosten der letzten 5 Monate zu decken.
