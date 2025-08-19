Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Goldrausch: White Water Alaska

Rückkehr zum Nugget Creek

DMAXFolge vom 19.08.2025
Rückkehr zum Nugget Creek

Rückkehr zum Nugget CreekJetzt kostenlos streamen

Goldrausch: White Water Alaska

Folge vom 19.08.2025: Rückkehr zum Nugget Creek

88 Min.Folge vom 19.08.2025Ab 12

Volle Power ab Tag 1: Pünktlich zum Saisonbeginn schwört der Goldsucher Dustin Hurt sein Team auf die bevorstehenden 4 bis 5 Monate ein. Im Fokus steht ein neuer Spot in einem schwer zugänglichen Bereich am Nugget Creek. Aber als die Gruppe das Camp aufgeschlagen hat und eine erste Erkundungstour startet, herrscht plötzlich Ernüchterung: Die erhoffte Stelle hinter einem Wasserfall ist aufgrund von meterhohen Eis- und Schneemassen schlichtweg nicht zu erreichen! Während Claim-Inhaber Dustin fieberhaft einen Plan B ausarbeitet, tüfteln Wes und Paul am neuen Schwimmbagger, der 1.200 Kilo schweren „Doppel-Dredge“.

Alle verfügbaren Folgen