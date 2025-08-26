Goldrausch: White Water Alaska
Folge vom 26.08.2025: Die neue Doppel-Dredge
45 Min.Folge vom 26.08.2025Ab 12
Am Nugget Creek hat sich Teamchef Dustin eine schlimme Handverletzung zugezogen. Das Malheur könnte die Saison sogar frühzeitig beenden. Aber allen ärztlichen Empfehlungen zum Trotz pfeift Dustin auf eine OP und macht weiter. Schließlich würde er bei einem Komplettausfall auch seinen Claim verlieren! Hoffnung verspricht dagegen die neu entwickelte Doppel-Dredge: Mit dem schwimmenden Saugbagger können zwei Taucher gleichzeitig ins Wasser, was den Profit erhöht. Sobald die Maschine mit Drahtseilen und Bolzen gesichert wurde, stehen die ersten Tauchgänge am Wandabschnitt an. Und prompt stößt die Crew auf Gold.
Genre:Reality, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
