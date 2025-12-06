Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover
Folge 10: Das Stadthaus Makeover
42 Min.Folge vom 06.12.2025Ab 12
In der Talbott Street wollen Mina und Karen ein Doppelhaus aufhübschen, das ihnen eine Menge Profit bescheren könnte. Doch das Budget ist begrenzt und die Kosten für die Renovierung haben es in sich. Werden die beiden Frauen das Objekt trotzdem erfolgreich verkaufen?
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Scripps International Media Holdings LLC