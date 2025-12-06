Zum Inhalt springenBarrierefrei
Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover

Das Türenhaus Makeover

sixxStaffel 4Folge 11vom 06.12.2025
Das Türenhaus Makeover

Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover

Folge 11: Das Türenhaus Makeover

41 Min.Folge vom 06.12.2025Ab 12

Diesmal renovieren Mina und Karen die zweite Doppelhaushälfte in der Talbott Street, die sie vor Kurzem erworben haben. Das Design orientiert sich stark an ihrem vorangegangenen Projekt. Weil Mina bereits hochschwanger ist, muss ihre Mutter Karen vorübergehend ohne sie auskommen.

