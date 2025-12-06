Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover
Folge 11: Das Türenhaus Makeover
41 Min.Folge vom 06.12.2025Ab 12
Diesmal renovieren Mina und Karen die zweite Doppelhaushälfte in der Talbott Street, die sie vor Kurzem erworben haben. Das Design orientiert sich stark an ihrem vorangegangenen Projekt. Weil Mina bereits hochschwanger ist, muss ihre Mutter Karen vorübergehend ohne sie auskommen.
