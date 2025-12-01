Das Schwesterhaus MakeoverJetzt kostenlos streamen
Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover
Folge 14: Das Schwesterhaus Makeover
42 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12
Mina renoviert ein Haus für ihre Schwester Jessica und deren Kinder. Die Bauarbeiten sind bereits in vollem Gange und das neue Zuhause der kleinen Familie nimmt endlich Gestalt an. Um das Ergebnis noch ein wenig aufzuhübschen, haben Mina und Karen eine ganz besondere Idee.
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Scripps International Media Holdings LLC