Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover

sixxStaffel 4Folge 14vom 20.12.2025
Folge 14: Das Schwesterhaus Makeover

42 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12

Mina renoviert ein Haus für ihre Schwester Jessica und deren Kinder. Die Bauarbeiten sind bereits in vollem Gange und das neue Zuhause der kleinen Familie nimmt endlich Gestalt an. Um das Ergebnis noch ein wenig aufzuhübschen, haben Mina und Karen eine ganz besondere Idee.

