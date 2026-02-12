Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 5Folge 10vom 12.02.2026
41 Min.Folge vom 12.02.2026Ab 6

Für ihren Bekannten Tad wollen Mina und Karen ein Tiny House kreieren. Doch zuvor holen die beiden Frauen einige Inspirationen ein. Eine alte Garage soll schließlich zu Tads eigenem kleinen Wohntraum umgestaltet werden. Schon bald wird klar, dass dem Team jede Menge Arbeit bevorsteht.

