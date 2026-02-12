Das Garagenhaus MakeoverJetzt kostenlos streamen
Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover
Folge 10: Das Garagenhaus Makeover
41 Min.Folge vom 12.02.2026Ab 6
Für ihren Bekannten Tad wollen Mina und Karen ein Tiny House kreieren. Doch zuvor holen die beiden Frauen einige Inspirationen ein. Eine alte Garage soll schließlich zu Tads eigenem kleinen Wohntraum umgestaltet werden. Schon bald wird klar, dass dem Team jede Menge Arbeit bevorsteht.
Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Scripps International Media Holdings LLC