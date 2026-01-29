Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover
Folge 4: Das Bikerhaus Makeover
41 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 6
Für Mina und Karen steht ein ganz besonderes Makeover auf dem Programm. Eine alte Biker-Bar soll zu einem Einfamilienhaus umgestaltet werden. Doch dafür benötigt das Objekt eine Generalüberholung. Mit vereinten Kräften machen die beiden Frauen das Unmögliche möglich. Können sie mit dem Ergebnis auch die neuen Besitzer begeistern?
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Scripps International Media Holdings LLC