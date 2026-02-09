Das Hippiehaus MakeoverJetzt kostenlos streamen
Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover
Folge 7: Das Hippiehaus Makeover
41 Min.Folge vom 09.02.2026Ab 6
Mina und Karen finden ein nettes kleines Häuschen in der Nähe eines großen Parks. Das Objekt kostet gerade einmal 11.000 Dollar und ist damit ein echtes Schnäppchen. Bei der Neugestaltung des Wohnraums lassen die Frauen ihrer Kreativität freien Lauf. Doch im Keller stoßen die beiden auf eine unangenehme Überraschung ...
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Scripps International Media Holdings LLC