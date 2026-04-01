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Grey's Anatomy

Aufgehender Stern

sixxStaffel 21Folge 13vom 22.04.2026
Aufgehender Stern

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Grey's Anatomy

Folge 13: Aufgehender Stern

42 Min.Folge vom 22.04.2026Ab 12

Molly werden Elektroden ins Gehirn implantiert, um ihre epileptischen Anfälle einzudämmen. Danach versucht Amelia, der Simone assistiert, durch Stimulation ihre Erinnerungen wachzurufen. Blue muss wenig später schmerzlich erkennen, dass Molly ihn nur benutzt hat. Während Teddy bei einer Konferenz in Oakland auf Cass Beckman trifft, ist Jo von Dr. Marcus genervt. Schließlich kann sie ihn deutlich in seine Schranken weisen.

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