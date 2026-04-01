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Grey's Anatomy

Mit allen Mitteln

sixxStaffel 21Folge 10vom 08.04.2026
Mit allen Mitteln

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Grey's Anatomy

Folge 10: Mit allen Mitteln

41 Min.Folge vom 08.04.2026Ab 12

Catherine bittet Meredith und Nick um Hilfe: Tasha benötigt dringend eine Spenderniere. Ihre Ehefrau Evynn spielt Tashas Verwirrtheit als Enzephalopathie herunter und übergibt Nick die Krankenakte auf einem USB-Stick. Webber wird stutzig und fordert die Akte aus Portland an. Die erschütternde Wahrheit: Tasha hat Alzheimer. Es stellt sich heraus, dass Evynn die Diagnose verschwiegen und sie aus der digitalen Akte gelöscht hat.

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