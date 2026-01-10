Grey's Anatomy
Folge 16: Vaterrolle
42 Min.Folge vom 10.01.2026Ab 12
Jules und Winston kümmern sich um das Unfallopfer Spencer. Als sie beobachten, dass Spencers Vater sich an dessen Geld vergreift, ermahnt Jules Winston, sich nicht einzumischen. Wenig später stellt er jedoch Spencers Vater selbst zur Rede und wird von Jules vor einer Eskalation bewahrt. Derweil steht dem 9-jährigen Dylan eine hochriskante Hirn-OP bevor. Amelia ist nervös, doch Monica Beltran ist von ihrem Können überzeugt.
