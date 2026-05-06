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Grey's Anatomy

Liebeslied

sixxStaffel 21Folge 17vom 06.05.2026
Liebeslied

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Grey's Anatomy

Folge 17: Liebeslied

42 Min.Folge vom 06.05.2026Ab 12

Nora Youngs Implantat hat sich entzündet. Während der OP hat sie einen Herzstillstand, kann jedoch zurückgeholt werden. Teddy überlegt fieberhaft, wie sie Nora noch helfen können. Link tut sich schwer, sein Ehegelübde zu verfassen. Bailey rät ihm, es auf seine ganz persönliche Weise vorzutragen. Links Mutter möchte Jo für die Hochzeit schminken und ihr den Familienschleier aufdrängen. Die Braut wehr sich vehement dagegen, woraufhin Maureen weinend die Wohnung verlässt.

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