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Grey's Anatomy

Aus eins mach zwei

sixxStaffel 22Folge 3vom 20.05.2026
Aus eins mach zwei

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Grey's Anatomy

Folge 3: Aus eins mach zwei

42 Min.Folge vom 20.05.2026Ab 12

Ein sechsjähriger Junge benötigt dringend eine Lungentransplantation. Seine beiden Väter wollen ihm jeweils einen Teil ihrer Lunge spenden, doch kurz vor der OP gibt es Komplikationen. Das Ärzteteam muss eine riskante Alternative finden, um das Leben des Kindes zu retten. Währenddessen kämpft eine junge Patientin gegen den Krebs und erhält erschütternde Nachrichten.

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