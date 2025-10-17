Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Großstadtrevier

Ellens Abschied (2)

ARD PlusStaffel 8Folge 2vom 17.10.2025
Ellens Abschied (2)

Ellens Abschied (2)Jetzt kostenlos streamen

Großstadtrevier

Folge 2: Ellens Abschied (2)

50 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12

Die Ärzte kämpfen auf der Intensivstation um das Leben von Ellen Wegener. Schließlich erhält Dirk Matthies jedoch die traurige Nachricht: Ellen Wegener ist tot. Dirk muss die Nachricht den Kollegen überbringen. Niemand kann den plötzlichen Tod der Kollegin fassen oder erklären. Offiziell lautet die Todesursache Herzversagen. Für Dirk steht jedoch fest, dass es eine andere Todesursache gibt ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Großstadtrevier
ARD Plus
Großstadtrevier

Großstadtrevier

Alle 20 Staffeln und Folgen