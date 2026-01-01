Rentnercops - Jeder Tag zählt
5 StaffelnAb 12
5 StaffelnAb 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Rentnercops - Jeder Tag zählt
In Köln-Mühlheim bleibt der Polizeinachwuchs aus. Kommissaranwärter Hui Ko hält mit der ehrgeizigen Dezernatsleiterin Vicky Adam die Stellung, doch ansonsten ist weit und breit niemand in Sicht, der den Job machen will. Als eine Leiche in Karnevalsuniform im Stadtwald ausgebuddelt wird, kommt Polizeipräsident Plocher auf die Idee, zwei Kommissare aus dem Ruhestand zurückzuholen. Für die beiden reaktivierten Kommissare, die bereits auf 40 gemeinsame Dienstjahre zurückblicken, kommt diese Abwechslung gerade recht. (ARD-Serie)
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3: WDR & © Season 5: ARD, Bavaria Fiction & © Season 1-2, Season 4: Das Erste
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs