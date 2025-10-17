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Großstadtrevier

Der erste Tag

ARD PlusStaffel 8Folge 3vom 17.10.2025
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Folge 3: Der erste Tag

49 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12

Rolf Bogner kündigt den Kollegen vom 14. Revier eine neue Kollegin als Ersatz für Ellen Wegener an: Maike Bethmann. Alle sind gespannt auf die Neue. Bis auf Dirk Matthies. Der hat andere Sorgen. Die Wirtin seiner Stammkneipe, Uschi, hat die Kündigung bekommen. Sie wird die Kneipe aufgeben müssen. Dahinter steckt ein bekannter Millieutyp aus St. Pauli namens Arno Kerschgen, der es vom Wirt eine zwielichtigen Lokals zum Immobilienmakler gebracht hat. Dirk stattet Kerschgen und seinem verrückten Bruder Reinhold Kerschgen, der offensichtlich Pyromane ist, einen gefährlichen Besuch ab ...

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