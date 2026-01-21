Großstadtrevier
Folge 12: Plagegeister
49 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12
Pfarrer Everts ist eine Art Ersatzvater für Ulrike. Er versteht sich aber überhaupt nicht mit ihrem Freund Jörn. Als Ulrike schwanger wird, befürchtet sie, dass ihr beide Männer Vorwürfe machen werden. Mit einem Sprung vom Hochbett versucht sie, eine Fehlgeburt zu provozieren. Anna Bergmann und Dirk Matthies werden zufällig 'Ohrenzeugen' von Ulrikes Verzweiflungstat. Gibt es da einen Zusammenhang mit den anonymen Briefe an Pfarrer Everts, dessen Wagen manipuliert wird?
Weitere Folgen in Staffel 17
Großstadtrevier
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12