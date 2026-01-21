Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Großstadtrevier

Plagegeister

ARD PlusStaffel 17Folge 12vom 21.01.2026
Plagegeister

PlagegeisterJetzt kostenlos streamen

Großstadtrevier

Folge 12: Plagegeister

49 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12

Pfarrer Everts ist eine Art Ersatzvater für Ulrike. Er versteht sich aber überhaupt nicht mit ihrem Freund Jörn. Als Ulrike schwanger wird, befürchtet sie, dass ihr beide Männer Vorwürfe machen werden. Mit einem Sprung vom Hochbett versucht sie, eine Fehlgeburt zu provozieren. Anna Bergmann und Dirk Matthies werden zufällig &#39;Ohrenzeugen&#39; von Ulrikes Verzweiflungstat. Gibt es da einen Zusammenhang mit den anonymen Briefe an Pfarrer Everts, dessen Wagen manipuliert wird?

Weitere Folgen in Staffel 17

Alle Staffeln im Überblick

Großstadtrevier
ARD Plus
Großstadtrevier

Großstadtrevier

Alle 17 Staffeln und Folgen