ARD PlusStaffel 17Folge 15vom 21.01.2026
Folge 15: Das Leben ist schön

49 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12

Der Streifenwagen 14/2 mit Dirk Matthies und Anna Bergmann wird auf den Kiez gerufen. Eine junge Frau droht, sich vom Dach ihres Wohnhauses in den Tod zu stürzen. Die 28-jährige Birte hat alles verloren, was sie einmal hatte - vor allem die Hoffnung auf ein glückliches Leben ...

