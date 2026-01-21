Großstadtrevier
Folge 15: Das Leben ist schön
49 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12
Der Streifenwagen 14/2 mit Dirk Matthies und Anna Bergmann wird auf den Kiez gerufen. Eine junge Frau droht, sich vom Dach ihres Wohnhauses in den Tod zu stürzen. Die 28-jährige Birte hat alles verloren, was sie einmal hatte - vor allem die Hoffnung auf ein glückliches Leben ...
