Großstadtrevier

Armer Junge

Staffel 17Folge 6vom 21.01.2026
Armer Junge

Armer JungeJetzt kostenlos streamen

Großstadtrevier

Folge 6: Armer Junge

48 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12

Im dritten Stock einen Hauses spielt der vierjährige Simon Lund mit seinem Flugzeugmodell auf dem Fenstersims und droht herunterzustürzen. Im letzten Moment kann Dirk Matthies das Unglück verhindern. Der Junge war allein in der Wohnung eingesperrt. Bei einer Untersuchung stellt ein Arzt bei Simon Verletzungen am ganzen Körper fest. Ist der Vierjährige etwa von seiner allein erziehenden, berufstätigen Mutter misshandelt worden?

